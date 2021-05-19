Доктор Александр Румянцев: после COVID-19 пенсионерам нужно восстанавливаться в санатории

Фото: Ольга Макарова
Санаторно-курортное лечение является лучшим способом для реабилитации пожилых людей, переболевших коронавирусом. Такое мнение высказал основатель Медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
"Пожилые люди больше других пострадали от последствий пандемии COVID-19. Дело не только в самом вирусе, но и в том, что люди были заперты в своих домах из-за режима самоизоляции. Они мало двигались, испытывали стресс. Из-за этого обострялись многие хронические заболевания. Теперь пожилым людям срочно нужно восстановление. В санаториях его можно провести гораздо лучше, чем на даче или дома", – отметил Румянцев.
По мнению академика, пенсионерам необходимо выдавать минимум по одной путевке в санаторий в год.
"У нашей страны есть средства, просто на медицину их выделяют слишком мало. Я считаю, что для развития отрасли нужно как минимум удвоить бюджет, довести его до 8–9% от ВВП, как в большинстве развитых стран. Тогда денег хватит и на бесплатные путевки в санатории пенсионерам, и на бесплатные лекарства, и на многие другие нужды. Экономить можно на чем угодно, но не здоровье", – подчеркнул специалист.
Ранее инициативу Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: