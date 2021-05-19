Доктор Александр Румянцев: после COVID-19 пенсионерам нужно восстанавливаться в санатории

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Санаторно-курортное лечение является лучшим способом для реабилитации пожилых людей, переболевших коронавирусом. Такое мнение высказал основатель Медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

"Пожилые люди больше других пострадали от последствий пандемии COVID-19. Дело не только в самом вирусе, но и в том, что люди были заперты в своих домах из-за режима самоизоляции. Они мало двигались, испытывали стресс. Из-за этого обострялись многие хронические заболевания. Теперь пожилым людям срочно нужно восстановление. В санаториях его можно провести гораздо лучше, чем на даче или дома", – отметил Румянцев.

По мнению академика, пенсионерам необходимо выдавать минимум по одной путевке в санаторий в год.



"У нашей страны есть средства, просто на медицину их выделяют слишком мало. Я считаю, что для развития отрасли нужно как минимум удвоить бюджет, довести его до 8–9% от ВВП, как в большинстве развитых стран. Тогда денег хватит и на бесплатные путевки в санатории пенсионерам, и на бесплатные лекарства, и на многие другие нужды. Экономить можно на чем угодно, но не здоровье", – подчеркнул специалист.

Ранее инициативу Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.

