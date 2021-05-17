Академик Румянцев: мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей

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Качество образования в медицинских вузах снижается, рассказал главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

Накануне о данной проблеме заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он отметил, что в стране необходимо повышать статус преподавателей в системе высшего образования.

"Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах. Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются", – высказался Румянцев.

По его словам, расходы на здравоохранение необходимо повышать. В частности, стоит дополнительно финансировать высшее медицинское образование. В противном случае, отметил Румянцев, существует риск потерять все достижения отечественной медицины последнего времени.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга сказал, что России необходимо разработать систему грантов для привлечения аспирантов в науку.

