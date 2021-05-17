В РФ предложили создать реестр профессий с падающим спросом со стороны работодателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо
В России может появиться реестр профессий, на которые падает спрос работодателей, а также специальностей, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет. С таким предложением выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, сообщает RT.
В своем обращении на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко он отметил, что из-за развития технологий и инноваций у большого числа лиц есть вероятность потерять рабочие места к 2022 году. Несмотря на то что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, под угрозой исчезновения находятся и те, что требуют высшего профессионального образования.
Кудж также отметил, что Минтруд должен дать указание Центрам ответственности провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на 5, 10 и 20 лет вперед.
Кроме того, предлагается ввести государственную программу переподготовки специалистов, а представителям профессий из реестра предоставить право на получение бесплатного второго высшего образования.
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