Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В список самых высокооплачиваемых профессий в мае попал рекрутер, программист и менеджер. Об этом со ссылкой на сервис "Работа.ру" сообщает РИА Новости.
Разработчики, знающие языки программирования Python или C++, могут претендовать на зарплату 250 тысяч рублей в месяц. При этом первым, помимо основных обязанностей, придется проверять код, а вторым потребуется знание английского языка на разговорном уровне.
Зарплата менеджеров может доходить до 200 тысяч рублей. Это касается тех, кто занимается продажами медицинского оборудования. Такой специалист должен разбираться в технике, а окончательный его доход зависит от объема проделанной работы.
Заработок рекрутеров достигает 120 тысяч рублей. Такую сумму могут получать специалисты, занимающиеся массовым подбором вахтовиков. Однако окончательная зарплата формируется с учетом бонусов за каждого устроенного сотрудника.
Ранее "Работа.ру" опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. В него попали пародонтологи, охранники, менеджеры высшего и среднего звена.
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