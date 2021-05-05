Названы самые высокооплачиваемые вакансии в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Самую высокую зарплату в столице предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, зарплату от 400 тысяч рублей предлагают директору по E-commerce в крупной текстильной компании. Менеджеру по продажам стройматериалов предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.
HR-директор в международной компании может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Стоматологу-пародонтологу и Developer C/C++ готовы платить в столице до 200 тысяч рублей в месяц. Охраннику в загородном доме предлагают зарплату от 180 тысяч рублей в месяц.
Ранее аналитики SuperJob спрашивали россиян о переработках. Больше других трудиться сверхурочно вынуждены врачи и учителя. Занятые в данных сферах обращают внимание на систематический характер переработок.
Далее идут программисты, психологи и маркетологи. А вот похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных.
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