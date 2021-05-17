Ректор РХТУ Мажуга: поддержка аспирантов – дело как государства, так и бизнеса

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В России необходимо разработать систему грантов для привлечения аспирантов в науку. Соответствующую инициативу правительства готов поддержать ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

Он считает, что российская наука не сможет развиваться без сильных аспирантов, поэтому к данному вопросу необходимо подключать и бизнес-структуры.

По словам Мажуги, в вузах страны обучаются 80 тысяч аспирантов. Большинство из них готовы посвятить себя научно-исследовательской деятельности.

"Считаю, поддержка аспирантов сегодня может идти сразу по нескольким направлениям – это и достойная стипендия, и возможность получить гранты на исследования, и поддержка со стороны предприятий, бизнес-структур, заинтересованных в работе молодых специалистов", – сказал ректор.

Уточняется, что ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил о необходимости улучшать работу аспирантуры. Также, по его словам, стипендии для 30 процентов аспирантов могут заменить на трехлетние исследовательские гранты, размер которых составит порядка 700 тысяч рублей в год.

Планируется, что такая система позволит аспирантам сконцентрироваться на науке.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень подготовки выпускников российских вузов продолжает падать. Глава РАН отметил, что подобная ситуация происходила в 1990-е и 2000-е годы. На тот момент снижение качества подготовки студентов связывали со сложным периодом в стране.

