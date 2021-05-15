Чернышенко заявил, что власти РФ работают над привлечением аспирантов в науку

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти занимаются решением вопроса создания системы грантов для привлечения в науку талантливых аспирантов.

"Путь в науку – это аспирантура. Сейчас решаем вопрос совершенствования этой системы, переводя ее в формат грантовой поддержки талантливых молодых людей", – отметил он на открытии форума Молодежь и наука.

Также он уточнил, что выполняется поручение президента о запуске программы академического стратегического лидерства Приоритет-2030. Ее участниками станут не менее 100 вузов, в числе которых и отраслевые.

Кроме того, проект 5-100, направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров, завершил свою работу в конце 2020 года. В рамках программы академического стратегического лидерства Приоритет-2030 будет действовать новый аналогичный проект.

Ранее Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил пересмотреть систему образования в университетах и дать возможность студентам менять направление обучения или выбирать сразу несколько специальностей в рамках образовательной программы.