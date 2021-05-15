Глава НКА оценил идею доктора Румянцева о бесплатных путевках в санаторий для пенсионеров

Фото: Ольга Макарова
Инициативу главного детского онколога-гематолога Александра Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.
"Нужно выстроить правильный механизм для долечивания, оздоровления людей старшего возраста в санатории, создать для этого специальную программу. Возможность получить путевку от фонда социального страхования пока имеет лишь треть пенсионеров", – сказал Разумов в ходе онлайн-встречи с доктором Румянцевым.
Отсутствие единой государственной системы управления санаторно-курортным фондом мешает реализации этой меры, считают академики.
В частности, хоть санаторий и является медицинской организацией, услуги, которые в нем оказывают, не называются медицинскими. Также многие пенсионеры страдают хроническими заболеваниями, а у санаториев нет списка лекарств от Минздрава, которые должны присутствовать в нем для приема таких пациентов.
"После санатория у пенсионеров реже возникают обострения болезней. Значительную роль в оздоровлении, как правило, играет и природный фактор, ведь санатории зачастую расположены в целебных местах", – добавил доктор Румянцев.
20 мая на круглом столе академики РАН вместе с другими экспертами продолжат обсуждение данного проекта.
Ранее основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что увеличение бюджета на здравоохранение в два раза поднимет уровень медицины в стране и позволит улучшить демографическую ситуацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: