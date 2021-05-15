Глава НКА оценил идею доктора Румянцева о бесплатных путевках в санаторий для пенсионеров

Фото: Ольга Макарова

Инициативу главного детского онколога-гематолога Александра Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.

"Нужно выстроить правильный механизм для долечивания, оздоровления людей старшего возраста в санатории, создать для этого специальную программу. Возможность получить путевку от фонда социального страхования пока имеет лишь треть пенсионеров", – сказал Разумов в ходе онлайн-встречи с доктором Румянцевым.

Отсутствие единой государственной системы управления санаторно-курортным фондом мешает реализации этой меры, считают академики.

В частности, хоть санаторий и является медицинской организацией, услуги, которые в нем оказывают, не называются медицинскими. Также многие пенсионеры страдают хроническими заболеваниями, а у санаториев нет списка лекарств от Минздрава, которые должны присутствовать в нем для приема таких пациентов.

"После санатория у пенсионеров реже возникают обострения болезней. Значительную роль в оздоровлении, как правило, играет и природный фактор, ведь санатории зачастую расположены в целебных местах", – добавил доктор Румянцев.

20 мая на круглом столе академики РАН вместе с другими экспертами продолжат обсуждение данного проекта.

Ранее основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что увеличение бюджета на здравоохранение в два раза поднимет уровень медицины в стране и позволит улучшить демографическую ситуацию.