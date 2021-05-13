Доктор Румянцев: ЧС с демографией в стране решит увеличение финансирования здравоохранения

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Увеличение бюджета на здравоохранение в два раза поднимет уровень медицины в стране и позволит улучшить демографическую ситуацию, ранее названную Владимиром Путиным чрезвычайной. Такое заявление сделал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин назвал демографическую проблему в стране чрезвычайной. Я уверен, что увеличение финансирования медотрасли в два раза позволит если не решить, то улучшить ситуацию", – произнес Румянцев в ходе встречи с коллективом столичного роддома № 25.

Он подчеркнул, что подобная мера позволит поднять зарплаты врачам, младшему и среднему персоналу, улучшить оснащение больниц, построить новые медучреждения, внедрить новые технологии. Также медицина станет доступнее для жителей всех регионов.

В заключение академик добавил, что обладает достаточным опытом, чтобы воплотить в жизнь все озвученные изменения.

Коллектив роддома поддержал инициативы Румянцева, а заведующая медучреждением Надежда Самоделова заверила, что все были бы рады реализации подобной программы.

Ранее Александр Румянцев призывал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ. По его мнению, это положительно скажется на качестве медицинских услуг.