Доктор Румянцев призывает увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Увеличение бюджета на здравоохранение в России в два раза позволит поднять зарплату младшему и среднему персоналу, что существенно скажется на качестве медицинских услуг. Такое мнение выразил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.
Он также поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником.
"К сожалению, их заработная плата остается невысокой, что совершенно непростительно из-за высокой социальной, медицинской, человеческой значимости их труда. Убежден, что оклады среднего и младшего персонала необходимо увеличить. Чтобы меня не называли мечтателем, напомню свой рецепт, который точно сработает, – увеличить расходы на здравоохранение в России в два раза. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить достойный доход медикам", – отметил Румянцев.
Кроме того, он высоко оценил работу младшего и среднего медицинского персонала. Также академик рассказал, что сам начинал свою карьеру с этого.
"Сегодня многие недооценивают роль медсестер, но их труд имеет огромное значение. Именно они работают с пациентами и воплощают в жизнь всю методику лечения, предписанную врачом. Любому доктору известно, что медицинская сестра – это в буквальном смысле правая рука и главный помощник", – рассказал Румянцев.
По его словам, от четких и слаженных действий медицинских сестер во многом зависит выздоровление пациента – пандемия коронавируса еще раз наглядно это продемонстрировала.
Ранее команда академика установила "Стену Победы" в Воронцовском парке Москвы. На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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