Чиновники должны заботиться о ветеранах не только 9 мая – доктор Румянцев

Фото: Ольга Макарова
Государство должно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны постоянно, а не только в преддверии Дня Победы, заявил основатель Центра имени Рогачева и член президиума РАН, доктор медицинских наук Александр Румянцев.
"В День Победы государство устраивает парады, концерты, помогает ветеранам материально. Это великий праздник, так и должно быть. Искренне поздравляю всех россиян с этим великим днем. Но, к сожалению, порой чиновники забывают, что в году есть еще 364 дня. Получается грустно – поздравили, подарили подарки и забыли на целый год. Государство должно поддерживать ветеранов постоянно", – сказал Румянцев.
Он отметил, что для этого необходимо разработать программы постоянной поддержки, в том числе предоставлять доступ к бесплатному санаторно-курортному лечению, регулярно оказывать материальную помощь.
"Ветеранам нужно давать возможность за счет государства регулярно лечиться в санаториях. И все это лишь то немногое, что мы можем для них сделать. Мы должны перенести наше искреннее чувство благодарности на весь год. Только так мы сможем достойно отблагодарить ветеранов за великий подвиг", – заключил Румянцев.
Ранее сообщалось, что ежегодную выплату ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны в России, Латвии, Литве и Эстонии. По указу Владимира Путина они получили по 10 тысяч рублей.
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