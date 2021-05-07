Более 32 тысяч участников и инвалидов войны получили выплату ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ежегодную выплату ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

"Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Средства, которые согласно указу президента составляют 10 тысяч рублей, получили 32,8 тысячи участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии", – говорится в материале.

Известно, что всем ветеранам средства беззаявительно доставили в апреле вместе с другими полагающимися выплатами, среди которых пенсии, ежемесячные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

Ранее сообщалось, что по 10 тысяч рублей на школьников выплатят россиянам до 17 августа. Выплаты предназначены для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.