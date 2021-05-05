В России выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
По 10 тысяч рублей на школьников выплатят россиянам до 17 августа, передает пресс-служба кабмина.
Выплаты предназначены для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.
"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил назначить данные выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет.
Путин заявил о дополнительной поддержке семей со школьниками
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