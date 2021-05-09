Оставить пожелания ветеранам москвичи могут на "Стене Победы" в Воронцовском парке

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В Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом рассказал инициатор акции, главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

"К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти в "Бессмертном полку" по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того, чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке "Стену Победы", – объяснил Румянцев.

По его словам, "Стена Победы" напоминает стену поверженного Рейхстага. Оставлять праздничные надписи можно весь день 9 мая.

Как сообщает Агентство "Москва", Румянцев примет участие и в акции "Бессмертный полк", которая состоится в онлайн-формате.

"Оба моих родителя – фронтовики: папа был танкистом, мама лечила раненых солдат. День Победы с детства для меня один из главных праздников, второй день рождения, потому что он подарил нам мирную жизнь", – добавил доктор. Во время акции он покажет портрет своего отца Григория Моисеевича.

Ранее сообщалось, что новый раздел с воспоминаниями ветеранов появился на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения. Там собрано около 20 историй тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу.

