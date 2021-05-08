Более 10 тысяч цветов возложили к памятникам участники акции "Цветы Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 10 тысяч цветов возложили к столичным памятникам участники акции "Цветы Победы" по просьбе ветеранов, сообщает Агентство "Москва".

Акция прошла в столице во второй раз. Она стартовала у обелиска "Москва – город-герой" у Дорогомиловской Заставы, где церемониальным маршем прошла рота почетного караула и военного оркестра.

В возложении цветов приняла участие председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Впервые акцию провели в прошлом году. Во время самоизоляции ветераны попросили молодых людей посетить памятные места и возложить цветы в благодарность подвигу героев войны. В этом году лидеры молодежных организаций города выступили с инициативой продолжить акцию.

Перед каждым возложением участники акции записывали видеоролики, в которых рассказывали по инициативе какого ветерана возложили цветы, а также поделились историей памятника.

Акция продолжается и к ней могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно выложить фотографию или видео в социальных сетях с хештегом #ЦветыПобеды. В публикации необходимо рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.

Ранее стало известно, что организаторы акции "Бессмертный полк" продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 9 мая включительно. Анкеты, которые пользователи загрузят после 10:00 7 мая, пройдут в строю 10–11 мая на сайте проекта и в соцсетях.

