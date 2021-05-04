Пятая часть россиян считает себя ленивыми, выяснили социологи

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Больше 70% россиян считают себя трудолюбивыми, тогда как в лени признались чуть больше 20% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного ВЦИОМ.

Социологи задали респондентам вопросы о прокрастинации, лени и трудолюбии. Что касается первого термина, то оказалось, что 74% жителей России его не слышали и значение его не знают, еще 6% описывают его как "откладывание дел на потом".

Согласно результатам, трудолюбивыми считают себя 73% опрошенных, при этом 14% россиян не ленятся никогда. Призналась в лени только пятая часть опрошенных.

Чаще всего россияне считают себя ленивыми из-за нежелания что-либо делать (11%) и откладывания дел на потом (9%).

В марте 2021 года в другом опросе ВЦИОМ выяснил, что счастливыми себя считают 80% жителей России. При этом 31% опрошенных уверены, что их окружают преимущественно счастливые люди.

