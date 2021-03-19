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Результаты исследования ВЦИОМ показали, что 80% россиян чувствуют себя счастливыми, при этом нисколько в этом не сомневаются 36%.
Чувствовать себя счастливыми людям позволяет наличие семьи и благополучие родных (26%), отсутствие проблем со здоровьем у себя и близких (25%), дети (21%), а также хорошая работа (17%).
Среди людей с хорошим достатком оптимистичный настрой демонстрируют 93% респондентов. Также большинство довольных жизнью имеют полное или незаконченное высшее образование – 85%.
Россияне обращают внимание и на людей вокруг. По мнению 31% опрошенных, их окружают преимущественно счастливые люди. Несчастливым свое окружение считают 16% респондентов.
Россияне, которые счастливыми себя не считают, в числе причин отмечают плохое положение дел в стране, нехватку средств и низкий уровень заработной платы, а также безработицу, уровень пенсий, высокие цены и семейные проблемы.
"Традиционно главные аргументы за то, чтобы считать себя счастливыми, у россиян звучат так: есть семья, здоровье и дети. Для несчастливых же наиболее частые причины такого ощущения связаны с плохой ситуацией в стране в целом, нехваткой материальных средств и низкими доходами. Пандемический год слабо повлиял как на структуру мотивов, так и на пропорцию счастливых и несчастливых россиян", – прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Ранее россиян спрашивали об уровне желаемого месячного заработка. Большая часть респондентов хочет получать 107 тысяч рублей в месяц.
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