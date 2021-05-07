Пять мест в Москве, где дети учатся патриотизму

Чтить память солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла, помнить события фронтовых лет – важная часть культуры современных людей. В столице есть немало мест, в которых дети получают живые уроки истории. Москва 24 рассказывает, куда можно сходить вместе с юными горожанами в канун годовщины Великой Победы, чтобы заглянуть в героическое прошлое.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко



Могила Неизвестного Солдата

Александровский сад

Вечный огонь есть почти в каждом городе, но в Москве у него особенное место – у Кремлевской стены. Нет часа в сутках, когда у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду не собирались бы взрослые и дети. Затаив дыхание, гости столицы и москвичи смотрят на Вечный огонь и читают лаконичную эпитафию: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Девочки и мальчики завороженно наблюдают за сменой почетного караула – поста № 1. Курсанты Кремлевского полка меняются каждый час с 08:00 до 20:00.

Перед посещением мемориала стоит напомнить ребятам историю его создания. Солдат, пропавших без вести, в СССР было значительно больше, чем в других странах. Эти воины, погибшие на полях сражений Великой Отечественной войны, спят в безымянных могилах, а их родственники всю жизнь не находили себе покоя, не зная, куда прийти поклониться праху родных.

В 1966 году возле Кремлевской стены были захоронены останки неизвестного бойца, взятые из братской могилы возле подмосковной станции Крюково, где в конце 1941 года велись ожесточенные бои. А в 1967 году на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь. Это место стало символическим местом поклонения праху всех безвестно пропавших солдат.



Фото: Александр Лыскин/РИА Новости

Скульптурная композиция "Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне"



Ножовый переулок, дом 10

Это, пожалуй, самый трогательный московский памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Прохожие невольно замедляют шаг, вглядываясь в бронзовые фигуры выпускников школы № 110 имени Фритьофа Нансена, которые со школьной скамьи ушли на фронт добровольцами и погибли. Юноши шагают по постаменту, закрепленному на стене нового корпуса учебного заведения со стороны Ножового переулка. Это одноклассники скульптора и фронтовика Даниэля Митлянского.

Долговязые юнцы с тонкими шеями в пилотках и шинелях не по размеру – Юрий Дивильковский (первый слева), Игорь Купцов, Игорь Богушевский, Григорий Родин и Габор Рааб. Современные школьники невольно сравнивают себя с юношами военного времени.

Судьба композиции печальна. Поначалу памятник и мраморная доска с фамилиями 100 учеников и преподавателей школы, погибших в Великой Отечественной войне, находились во дворе школы. Фигуры добровольцев стояли там в полный рост. Но сооружение не пощадили вандалы. Тогда изготовили уменьшенную копию памятника и поместили его на консоль фасада нового здания школы на недосягаемую высоту. На постаменте выбита цитата из "Реквиема" Роберта Рождественского "Памяти павших будьте достойны!".



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственный музей обороны Москвы

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3



Музей, в котором должен побывать каждый москвич. Здесь детям рассказывают о самой крупной баталии Великой Отечественной – Битве за Москву. Ребята узнают, как москвичи приняли известие о начале войны, как уходили добровольцами на фронт и учились жить в условиях военного времени, как помогали оборонять родной город. Ровесники современных школьников собирали посылки фронтовикам, тушили зажигательные бомбы, вставали к станкам, вместе со взрослыми принимали участие в строительстве линий обороны.

Дети с интересом рассматривают аэростат заграждения конструкции К. Д. Годунова, 37-миллиметровую автоматическую зенитную пушку образца 1939 года, а также самую настоящую неразорвавшуюся бомбу весом 250 килограммов, сброшенную с немецкого бомбардировщика и найденную в Большом Харитоньевском переулке. Ребята подолгу стоят перед знаменами гвардейских дивизий, которые прошли с боями от Москвы до Берлина.

Неподалеку от музея – экспозиция военной техники под открытым небом. Мальчишек не оттащить от этих лучших образцов артиллерийских орудий Великой Отечественной войны.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей военной формы

Большая Никитская улица, 46/17, строение 1



Замечательный музей, обосновавшийся в старинной городской усадьбе Васильчиковых. Здесь можно получить полную информацию по истории военной формы и амуниции начиная с XVI века до наших времен. Музей оборудован по последнему слову техники – здесь используются мультимедийные технологии, которые у современных школьников вызывают неподдельный интерес.

Для начала обойти залы лучше всего с экскурсоводом, как и в любом другом музее. Ребята удивляются, как наши предки смогли одерживать победы в весьма неудобной и непрактичной одежде. В одном из залов мальчишки примеряют форму времен Великой Отечественной войны и берут в руки знаменитого "папашу" – пистолет-пулемет Шпагина.

Дети также с интересом осматривают новейшие образцы военной формы, экипировки и снаряжения Вооруженных сил Российской Федерации. С восторгом разглядывают военную форму будущего, в отношении которой экскурсоводы, правда, выражают надежду, что ее не придется использовать по назначению. Школьникам нравится бродить по лабиринтам величественной усадьбы, а заблудиться им не дадут приветливые сотрудники.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей Победы на Поклонной горе

Площадь Победы, 3



Главное место столицы, где хранят память о героических предках, – это, конечно же, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, или Музей Победы. Едва ли найдется подросток в городе, который не побывал в мемориальном комплексе на Поклонной горе. Здесь асы-экскурсоводы проводят даже не экскурсии, а захватывающие и интересные уроки истории. После их рассказов ученики обязательно полюбят предмет, который в школе некоторым кажется скучным.

Особенное впечатление на ребят производит Зал Славы, где на белом мраморе высечены имена более 11 800 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. А в Зале Памяти и Скорби ребята получают первый урок памяти – здесь мы вспоминаем о 26 миллионах 600 тысячах советских людей, которые погибли и пропали без вести в годы войны. С потолка свисают хрусталики-подвески, символизирующие слезы по погибшим.

В музее дети узнают о знаменитых полководцах времен Великой Отечественной войны, осматривают экспонаты фронта и тыла – оружие, технику, фотографии, фронтовые письма, награды. Школьники надолго замирают возле диорам. Словно в реальности дети видят контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, момент Сталинградской битвы, сцену блокадного Ленинграда, фрагменты Курской битвы и форсирования Днепра, а также штурм Берлина. Рядом с музеем открыта одна из лучших в мире экспозиций военной техники под открытым небом – как советской, так и трофейной. Музей предлагает гостям многочисленные тематические мероприятия для детей – квесты, игры, документальные фильмы.