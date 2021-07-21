Путин предложил подумать о дополнительной поддержке медработников в связи с пандемией

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Владимир Путин обратился к членам правительства с предложением проработать дополнительные меры поддержки медицинских работников в связи с пандемией.

"Прошу здесь сказать, какие могут быть дополнительные решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию", – заявил президент России на совещании с членами кабмина.

Ранее Путин анонсировал продолжение выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Президент также заявлял, что власти РФ направили на доплаты медработникам в пандемию уже 350 миллиардов рублей.