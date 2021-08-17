Вакцинирующих россиян медиков предложили премировать по итогам года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к Михаилу Мишустину с предложением премировать медицинских работников, осуществляющих массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Об этом сообщает RT.
В письме на имя премьер-министра Хамзаев отмечает, что с началом массовой вакцинации в 2021 году на средний и младший медицинский персонал легла огромная нагрузка, которая должна быть отмечена поощрением.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырех месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов", – говорится в обращении.
Ранее Владимир Путин обратился к членам правительства с предложением проработать дополнительные меры поддержки медицинских работников в связи с пандемией.
До этого президент анонсировал новые выплаты медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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