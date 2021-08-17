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Общество

08:29

Вакцинирующих россиян медиков предложили премировать по итогам года

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к Михаилу Мишустину с предложением премировать медицинских работников, осуществляющих массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Об этом сообщает RT.

В письме на имя премьер-министра Хамзаев отмечает, что с началом массовой вакцинации в 2021 году на средний и младший медицинский персонал легла огромная нагрузка, которая должна быть отмечена поощрением.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырех месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов", – говорится в обращении.

Ранее Владимир Путин обратился к членам правительства с предложением проработать дополнительные меры поддержки медицинских работников в связи с пандемией.

До этого президент анонсировал новые выплаты медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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