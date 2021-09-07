В Москве на ВДНХ пройдет новый фестиваль "Техносреда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков считает, что наука должна менять окружающий мир, делать жизнь людей комфортнее и привлекательнее. Он также сообщил о новом фестивале "Техносреда", который состоится 25 и 26 сентября на ВДНХ в Москве.

Министр отметил, что фестиваль адресован широкому кругу лиц, в том числе школьникам и студентам.

"И это ответ на вопрос, а что же в конечном итоге дают научно-исследовательские институты, корпорации крупные. И то, к чему мы сейчас стремимся, нарратив последних 5–7, а то и 10 лет, когда мы говорим, что наука должна активно менять окружающий мир, делать жизнь любого человека более комфортной и более привлекательной", – приводит РИА Новости слова Фалькова.

Ранее сообщалось, что фестиваль актуального научного кино (ФАНК) пройдет в Москве с 24 по 30 сентября при поддержке Минкультуры России. Показ откроет картина "В погоне за гедонией" режиссера Пернилле Роуз Гронкъер об исследовании технологии глубокой стимуляции мозга и ее влиянии на человеческое сознание.

