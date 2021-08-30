Путин поручил провести в Ярославле форум "ПроеКТОриЯ"

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил провести в Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести в 2021 году в Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" и на его площадке отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", – говорится в распоряжении.
Также Путин поручил администрации президента, правительству РФ и Ярославской области обеспечить организацию и проведение форума. Финансирование и подготовку на себя должно взять правительство РФ.
Кроме того, федеральным органам государственной власти, органам власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в форуме.
Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ" проводится под патронажем президента РФ на территории Ярославля с 2013 года. На мероприятие приезжают одаренные дети и подростки со всей страны.
Ранее Владимир Путин поддержал идею введения церемонии подъема государственного флага в школах, предложенную воспитателем детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеславом Антиповым.
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