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Культура

19:45

Путин поздравил участников и организаторов "Спасской башни" с открытием фестиваля

власть культура

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Владимир Путин поздравил участников и организаторов международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Обращение президента размещено на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021". Ваш фестиваль – всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей", – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что особого уважения заслуживают благотворительные и просветительские проекты, которые традиционно проходят в рамках форума, а также "стремление организаторов создать творческое пространство для юных зрителей".

Президент убежден, что фестиваль пройдет в праздничной атмосфере и надолго всем запомнится.

Фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади 27 августа. Зрителей ждут выступления военного оркестра из Габона, коллективов из Катара, Белоруссии и Греции, арт-группы "Хор Турецкого", а также фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Мероприятие продлится до 5 сентября и пройдет в формате COVID-free: посетить "Спасскую башню" смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал в Москве

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