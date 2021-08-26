В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля "Спасская башня"

Сегодня прошла генеральная репетиция "Спасской башни". Уже завтра состоится открытие военно-музыкального фестиваля.

А этим вечером финальный прогон завершился салютом за фоне храма Василия Блаженного. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.