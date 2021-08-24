Москвичам рассказали о новой достопримечательности на ВДНХ

На ВДНХ скоро появится новая достопримечательность. До конца этого года там должно заработать самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы".

Высота у нового аттракциона будет 136 метров – это почти 46-этажное здание. Колесо оборудуют 30 закрытыми кабинками. В каждую сможет поместиться компания из 15 человек. Один оборот колесо обозрения будет проделывать за 18 минут 40 секунд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.