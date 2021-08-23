Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Южный вестибюль станции Кутузовская МЦК планируют открыть в сентябре. Его закрыли в мае для установки эскалатора, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Развитие транспортной инфраструктуры в столице находится на особом контроле у Сергея Собянина. Мы создаем новую мобильную реальность, которая также влияет на повышение качества жизни горожан. Один из первых проектов нового транспортного каркаса – МЦК. Трудно представить, но совсем недавно этой артерии не было. Скоро кольцу исполнится 5 лет, и за это время вместе с нашими коллегами из РЖД мы прошли большой путь по его совершенствованию. Продолжаем как глобальную, так и точечную работу", – заявил заммэра Максим Ликсутов.

Как уточнил Ликсутов, изначально на Кутузовской был только один вестибюль – южный.

"Станция стала популярной, поэтому в 2017 году для удобства пассажиров открыли дополнительный – северный. Но и на этом не остановились. Сегодня в южном вестибюле по просьбе пассажиров устанавливаем эскалатор", – отметил заммэра.

По его словам, в сутки этой станцией пользуются около 33 тысяч пассажиров: здесь есть удобная пересадка на одноименную станцию Филевской линии метро и на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года. Ожидается, что запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов столицы, Зеленограда, а также подмосковных Химок, Жуковского, Раменского и Люберец. Кроме того, после запуска МЦД-3 цена на недвижимость в Зеленограде может вырасти до 15%.