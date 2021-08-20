Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

Большая кольцевая линия метро замкнется уже скоро. 19 августа началось строительство последнего тоннеля. Он станет 70-ым в этом грандиозном проекте московского метро.

Сергей Собянин в своем Twitter отметил, что все тоннели на БКЛ рассчитывают закончить до конца этого года, а затем достроят оставшиеся станции.

БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, ее длина составит 70 километров. На новом Кольце разместится 31 станция. Обслуживать его будут 3 депо.

На БКЛ будет 23 перехода на другие линии метро. Также можно будет пересесть на МЦК, МЦД и станции Московской железной дороги.

В настоящее время уже готовы 12 станций. Это, к примеру, участки от "Делового центра" до "Савеловской" или от "Электрозаводской" до "Нижегородской"

В 2020 году открыли станцию "Народное ополчение", а с 2021 года пассажиры ездят по участку от "Мневников" до "Зюзино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.