Около 4 тыс дворов благоустроят в столице до середины сентября

Фото: комплекс городского хозяйства

В Москве до середины сентября планируют благоустроить около четырех тысяч дворов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке – около 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров", – сообщил Бирюков.

Вице-мэр уточнил, что специалисты завершили работы на 3,5 тысячи объектов. Оставшийся объем планируется закончить ко Дню города.

По его словам, в ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальт. Также там ремонтируют и ставят новые площадки для детей, устанавливают лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами, а осенью специалисты высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.

Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.

