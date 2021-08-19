Около 4 тыс дворов благоустроят в столице до середины сентября

10:03
Фото: комплекс городского хозяйства
В Москве до середины сентября планируют благоустроить около четырех тысяч дворов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке – около 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров", – сообщил Бирюков.
Вице-мэр уточнил, что специалисты завершили работы на 3,5 тысячи объектов. Оставшийся объем планируется закончить ко Дню города.
По его словам, в ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальт. Также там ремонтируют и ставят новые площадки для детей, устанавливают лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами, а осенью специалисты высадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.
Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы
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