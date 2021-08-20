Собянин рассказал об участии москвичей в создании программы благоустройства

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал о текущих задачах программы благоустройства всех районов Москвы. На своей странице в "ВКонтакте" он написал об участии горожан в ее создании.

По словам мэра, москвичи сами рассказывают о неухоженный и пустующих территориях и о том, как их можно обустроить, в комментариях под постами о благоустройстве.

"Стало очевидно, что проводить локальные работы не имеет большого смысла. Все районы надо благоустраивать комплексно начиная со дворов и скверов. Мы собрали пожелания местных жителей, рекомендации экспертов и создали программу "Мой район", – отметил градоначальник.

Собянин добавил, что при благоустройстве особое внимание уделяется тому, чтобы все поколения нашли чем заняться в общественном месте. Для детей должны быть яркие городки, для молодежи – скейт-площадки и воркаут-комплексы, а для старшего поколения – сквер и дорожки. В качестве примера мэр привел Обручевский район.

"За последние годы мы благоустроили там несколько больших междворовых территорий на улице Новаторов, Обручева, Саморы Машела. Теперь это современные пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр, спорта и отдыха", – пояснил он.

Также градоначальник рассказал об удобной зоне отдыха, которая была благоустроена на месте снесенных старых пятиэтажек в Зюзино.

"В Отрадном на месте пустыря – сквер с детскими площадками, памп-треком и перголой. В Крылатском привели в порядок южную часть Осеннего бульвара. Его украшением стал фонтан в форме подковы с подсветкой. В зоне отдыха появились парковые качели под навесом, велодорожка, сцена и спортплощадки", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в столице до середины сентября планируют благоустроить около четырех тысяч дворов. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальт. Также там ремонтируют и ставят новые площадки для детей, устанавливают лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами, а осенью специалисты высадят деревья и кустарники.