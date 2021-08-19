Территорию у станции "Народное ополчение" БКЛ метро благоустроили

Фото: Комплекс городского хозяйства

В Москве специалисты завершили благоустройство территории возле станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку", – сказал Бирюков.

Он отметил, что специалисты Комплекса городского хозяйства установили около 60 фонарей с энергосберегающими лампами, для пассажиров общественного транспорта обустроили современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядками для гаджетов. Также там установили четыре навигационные стелы, которые помогут горожанам сориентироваться.

По словам Бирюкова, в текущем году работы по благоустройству территории ведутся около 12 станций БКЛ метро.



Видео: Комплекс городского хозяйства

Ранее Бирюков рассказал, что к сентябрю планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к станциям БКЛ "Зюзино" и "Новаторская". По его словам, там планируется убрать под землю все воздушные кабельные линии, сделать удобные тротуары и обновить уличное освещение. Он отметил, что такие действия обеспечат безопасную эксплуатацию сетей и улучшение визуального облика пространства и.

Также на территории установят бордюры и оборудуют парковочные карманы для автомобилистов.

