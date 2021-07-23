Минпромторг попросил регионы увеличить число ярмарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Власти хотят как минимум вдвое увеличить количество ярмарок, на которых будут продавать овощи нового урожая, сообщает газета "Известия".
Минпромторг уже направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и увеличить число таких мероприятий до 80 тысяч в год.
Как считает замглавы министерства Виктор Евтухов, это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей. Он подчеркнул, что, помимо экономического эффекта, такой шаг благотворно отразится на ценах.
Евтухов напомнил, что в 2020 году из-за пандемии ярмарки в регионах проводили реже. По этой причине в Минпромторге посчитали важным не только выйти на доковидный уровень, но и увеличить в два раза количество ярмарок по сравнению с 2019 годом. Тогда в регионах провели порядка 40 тысяч ярмарок.
По словам замминистра, при условии хорошего урожая цены на овощи будут снижаться до уровня предыдущих лет уже с конца июля. Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей подтвердили этот прогноз.
Ранее сообщалось, что в Москве к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.
В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, там представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.
"Это наш город": раздел о столичных ярмарках появился на mos.ru
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: