Минпромторг попросил регионы увеличить число ярмарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти хотят как минимум вдвое увеличить количество ярмарок, на которых будут продавать овощи нового урожая, сообщает газета "Известия".

Минпромторг уже направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и увеличить число таких мероприятий до 80 тысяч в год.

Как считает замглавы министерства Виктор Евтухов, это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей. Он подчеркнул, что, помимо экономического эффекта, такой шаг благотворно отразится на ценах.

Евтухов напомнил, что в 2020 году из-за пандемии ярмарки в регионах проводили реже. По этой причине в Минпромторге посчитали важным не только выйти на доковидный уровень, но и увеличить в два раза количество ярмарок по сравнению с 2019 годом. Тогда в регионах провели порядка 40 тысяч ярмарок.

По словам замминистра, при условии хорошего урожая цены на овощи будут снижаться до уровня предыдущих лет уже с конца июля. Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей подтвердили этот прогноз.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.

В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, там представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.

