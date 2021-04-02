В Москве открылся сезон ярмарок выходного дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В пятницу, 2 апреля, в Москве начинается сезон ярмарок выходного дня, они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь во всех округах Москвы. В этом году на них распределят 1 526 торговых мест по 65 адресам. На ярмарках можно приобрести продовольственные товары и сельхозпродукцию из России и стран – членов Евразийского экономического союза от фермеров, которые подали заявки на участие.
Места на ярмарках для владельцев личных хозяйств предоставляются на безвозмездной основе, по принципу очередности. Места достаются тем, кто раньше других подал заявку и соответствует всем требованиям.
Отмечается. что все продавцы имеют документы, подтверждающие безопасность и качество их продукции. Кроме того, ярмарки с прошлого года работают в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами по коронавирусу.
Ранее сообщалось, что в Москве начал работу сервис по доставке товаров с фермерских ярмарок.
"Это наш город": в Москве с 2 апреля заработают ярмарки выходного дня
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