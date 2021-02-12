Еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в Москве в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2021 году в столице будет открыто еще 20 новых круглогодичных ярмарок. Об этом заявил Сергей Собянин при осмотре новой круглогодичной ярмарки в Братееве.

"Мы продолжаем создавать новые районные ярмарки. Вы помните достаточно примитивные ярмарки, какие были несколько лет тому назад. Мы искали формы, как из них сделать современные торговые объекты, которые были бы наполнены хорошими качественными товарами и работали бы круглосуточно рядом, в шаговой доступности", – сообщил мэр Москвы.

Теперь, как отметил Собянин, в столице уже построили 40 рынков. "Практически половина районов Москвы будет иметь такие прекрасные площадки", – подчеркнул он.

Около многих ярмарок москвичам и гостям столицы доступны площадки, где проводят мероприятия и фестивали, напомнил глава города.

"В целом, кластер сделан так, чтобы был благоустроенный и комфортный для тех, кто гуляет рядом. Приходит, покупает товары или отдыхает", – заключил Собянин.

Префект ЮАО Алексей Челышев в ходе осмотра ярмарки рассказал, что в Братееве реализуют столичную программу "Мой район". По его словам, на территории округа построили новую транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, надземный пешеходный переход через магистраль.

"В I полугодии закончится ремонт детской поликлиники, 15 марта выходим на капитальный ремонт поликлиники взрослой. Все по программе", – отметил префект.

Ранее продукты ярмарок выходного дня начали доставлять на дом. Сервис открыт на пяти торговых точках, количество которых будет увеличиваться.