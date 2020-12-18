Продукты с фермерских ярмарок начали доставлять москвичам на дом

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Сервис по доставке товаров с фермерских ярмарок начал работу в Москве. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, работа ярмарок выходного дня и межрегиональных ярмарок стала уже сложившейся практикой. Теперь горожане могут заказать свежую продукцию и на дом.

"На сегодняшний день такую услугу можно получить на пяти ярмарках", – отметил Немерюк.

Также глава департамента добавил, что в дальнейшем сервис будет расширяться. Немерюк добавил, что в реализации проекта участвует "Яндекс.Еда". Сделать первый заказ москвичи могут уже в пятницу, 18 декабря.

Ранее стало известно, что до конца 2020 года в столице планируется открыть семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции. Работы будут проведены по программе "Мой район".