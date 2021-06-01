Раздел о столичных ярмарках появился на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку около дома или работы, а также увидеть самые необычные ярмарки города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В разделе можно посмотреть список продуктов (например, мед с частных пасек или соусы по семейным рецептам).

Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как и куда подать заявку на участие в круглогодичной, временной или ярмарке выходного дня и какие документы для этого потребуются.

Ранее сообщалось, что в столице к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.

В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, там представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.