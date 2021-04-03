Еще 20 новых ярмарок заработают в столице к концу 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время в Москве работают 44 межрегиональные ярмарки.
"До конца года к открытию запланировано еще 20 новых ярмарок. В рамках уже действующих площадок создано 1 047 торговых мест", – говорится в сообщении.
Как уточняется, с января по март текущего года такие ярмарки посетили уже свыше 660 тысяч человек. Там было реализовано 576 тонн продукции.
В пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы отметили, что оборудованные торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно.
"Полностью оборудованные торговые места на межрегиональных ярмарках предоставляются бесплатно, что позволяет региональным товаропроизводителям найти новый рынок сбыта, познакомить жителей и гостей столицы с уникальной региональной продукцией, а основное — минимизировать свои затраты за счет исключения арендной платы, расходов на приобретение торгового оборудования и инвентаря, оплаты коммунальных услуг", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на торговых площадках города представлена продукция из 42 российских регионов.
К участию в ярмарках приглашаются ИП, юридические и физические лица – владельцы фермерских или личных подсобных хозяйств, садоводы и огородники.
Ранее Сергей Собянин предложил с помощью голосования на портале "Активный гражданин" определить новый бренд столичных ярмарок. Собянин отметил, что обновленные городские рынки позволяют торговать круглогодично и формировать точку притяжения в районах Москвы. Кроме того, рядом с ними подготовлены фестивальные площадки, а непосредственно на торговых площадках организован строгий ветеринарный и санитарный контроль.
В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки будут доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, причем там будут представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.
В столице возобновят работу ярмарки выходного дня с 2 апреля
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