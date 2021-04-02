Собянин предложил обсудить новый бренд московских рынков

14:04
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с помощью голосования на портале "Активный гражданин" определить новый бренд столичных ярмарок. Об этом градоначальник рассказал в ходе осмотра фестивально-ярмарочной площадки на Профсоюзной улице.
"Уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, подумать и проголосовать на "Активном гражданине" по некоему такому бренду для этих ярмарок и новым стандартам. Я думаю, мы обязательно это сделаем", – заявил мэр.
Собянин отметил, что обновленные городские рынки позволяют торговать круглогодично и формировать точку притяжения в районах Москвы. Кроме того, рядом с ними подготовлены фестивальные площадки, а непосредственно на торговых площадках организован строгий ветеринарный и санитарный контроль.
По словам мэра столицы, формат обновленных городских рынков будет развиваться и в дальнейшем. Так, на 2021 год предварительно запланировано открытие 20 комплексов в дополнение к 40 уже существующим. По итогам данной работы планируется охватить половину районов города.
Круглогодичная межрегиональная ярмарка на Профсоюзной улице открылась в марте 2020 года. Основной павильон рассчитан на 39 торговых мест. Сезонную сельскохозяйственную продукцию продают рядом с павильоном, здесь же проводятся временные дегустации. В период с 3 по 4 апреля на этой ярмарке и других фестивальных площадках Москвы отметят Международный день детской книги.
В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки будут доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, причем там будут представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.
В столице возобновят работу ярмарки выходного дня с 2 апреля
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