Международный день детской книги отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В период с 2 по 4 апреля на ВДНХ пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню детской книги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, праздник начнется с фестиваля детской книги, который будет проходить в центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Второй этаж центра превратят в большую интерактивную площадку, ее разделят на несколько тематических зон.
Кроме того, в читальном зале ребята смогут познакомиться с современной детской литературой. Он будет открыт с 11:00 до 18:00. Здесь проведут мастер-классы по изготовлению поделки с золотой рыбкой.
На сцене, которая находится у мультимедийной выставки "Океан юрского периода", состоятся встречи с писателями и актерами. Помимо этого, там будет организован литературный квест. Также 2 апреля в 14:00 здесь пройдет творческая встреча с художником-иллюстратором Марией Скарюкиной.
А 2 апреля с 16:15 до 17:00 на сцене выступит писатель Светлана Иконникова. Она проведет мастер-класс "ЕГЭ без стресса". Специалист даст учащимся школ и их родителям практические советы, как эффективно и с комфортом подготовиться к экзаменам.
Кроме того, 3 апреля в 14:00 актер театра и кино Дима Рубин прочтет юным посетителям сказки Василисы Кошкиной "Бабка ежика". Также 3 и 4 апреля с 11:00 до 11:45 актеры познакомят юных участников с "Добрыми историями о зверятах" английской писательницы Холли Вебб.
В эти же дни с 13:15 до 14:00 на сцене состоятся тематические мастер-классы. Так, 3 апреля писатель Светлана Иконникова поделится со школьниками, как заинтересовать аудиторию и справиться с волнением во время публичных выступлений. Помимо этого, 4 апреля в это же время посетителей ожидают на мастер-классе "Про эмоции", который проведет детский писатель Елена Ульева.
Ранее сообщалось, что горожане смогут отметить Всемирный день театра на ВДНХ в период с 27 марта по 3 апреля. Гостей приглашают посетить бесплатные экскурсии, а также поучаствовать в квесте и мастер-классах, посмотреть премьеру интерактивного спектакля, увидеть передачи и фильм о легендах театрального мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: