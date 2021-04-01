Международный день детской книги отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с 2 по 4 апреля на ВДНХ пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню детской книги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, праздник начнется с фестиваля детской книги, который будет проходить в центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Второй этаж центра превратят в большую интерактивную площадку, ее разделят на несколько тематических зон.

Кроме того, в читальном зале ребята смогут познакомиться с современной детской литературой. Он будет открыт с 11:00 до 18:00. Здесь проведут мастер-классы по изготовлению поделки с золотой рыбкой.

На сцене, которая находится у мультимедийной выставки "Океан юрского периода", состоятся встречи с писателями и актерами. Помимо этого, там будет организован литературный квест. Также 2 апреля в 14:00 здесь пройдет творческая встреча с художником-иллюстратором Марией Скарюкиной.

А 2 апреля с 16:15 до 17:00 на сцене выступит писатель Светлана Иконникова. Она проведет мастер-класс "ЕГЭ без стресса". Специалист даст учащимся школ и их родителям практические советы, как эффективно и с комфортом подготовиться к экзаменам.

Кроме того, 3 апреля в 14:00 актер театра и кино Дима Рубин прочтет юным посетителям сказки Василисы Кошкиной "Бабка ежика". Также 3 и 4 апреля с 11:00 до 11:45 актеры познакомят юных участников с "Добрыми историями о зверятах" английской писательницы Холли Вебб.

В эти же дни с 13:15 до 14:00 на сцене состоятся тематические мастер-классы. Так, 3 апреля писатель Светлана Иконникова поделится со школьниками, как заинтересовать аудиторию и справиться с волнением во время публичных выступлений. Помимо этого, 4 апреля в это же время посетителей ожидают на мастер-классе "Про эмоции", который проведет детский писатель Елена Ульева.

Ранее сообщалось, что горожане смогут отметить Всемирный день театра на ВДНХ в период с 27 марта по 3 апреля. Гостей приглашают посетить бесплатные экскурсии, а также поучаствовать в квесте и мастер-классах, посмотреть премьеру интерактивного спектакля, увидеть передачи и фильм о легендах театрального мира.