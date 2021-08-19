Монтаж декоративных панелей начался на станции "Сокольники" БКЛ метро

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции "Сокольники" как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки", – отметил Бочкарев.
Он добавил, что на путевых стенах, балконах и потолках планируется разместить панели с историческими фотографиями и плакатами 1940–1950 годов.
Отмечается, что всего на путевых стенах насчитывается 327 панелей, а общая площадь сложенной картинки будет 490 квадратных метров.
Также, как уточнил заммэра, сейчас архитектурная отделка станции готова на половину. Монтаж всех элементов на платформе планируется завершить осенью.
В июле началось благоустройство территории около станции "Сокольники" БКЛ метро. Там появятся парковки для автомобилей и велосипедов, откроются четыре пункта проката самокатов.
Предполагается, что в ходе благоустройства специалисты обустроят около 34 тысяч квадратных метров газонов и цветников, осенью планируется высадить более 90 деревьев и свыше 3,4 тысячи кустарников.
Завершить основные строительно-монтажные работы около станции "Сокольники" БКЛ метро планируют в текущем году.
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