Второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ метро построят после 2022 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро построят после 2022 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Заммэра уточнил, что сейчас речь идет только о проектировании дополнительного выхода со станции. Решение о ее строительстве приняли еще до планов о прохождении в этом районе МЦД и высокоскоростной магистрали.

Он подчеркнул, что Москва непрерывно развивается, и такие новые факторы могут появляться, по этой причине для некоторых объектов закладывают технический потенциал, который можно дополнительно использовать при необходимости, как, например, строительство второго вестибюля "Рижской".

Станция "Рижская" относится к северо-восточному участку БКЛ вместе со станциями "Марьина Роща" и "Сокольники". Ее свяжет пересадка со станцией "Рижская" Калужско-Рижской линии, а также вокзал и платформы с МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.

