Готовность 10 пусковых станций БКЛ составляет около 70%

18:27
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
10 пусковых станций БКЛ, завершение строительства которых планируется в этом году, готовы на 70%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Речь идет о следующих станциях:
Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станциях "Кунцевская" и "Терехово" сейчас идет строительство пересадки и пешеходных переходов, монтаж инженерных систем. На станциях "Давыдково", "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" идет отделка вестибюлей и внутренних помещений, а на "Проспекте Вернадского" сооружают наружные вентиляционные ветки, возводят монолитные конструкции венткиосков и пешеходных выходов.
Ранее сообщалось, что станиця "Сокольники" БКЛ готова на 59%. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем. Ожидается, что станция будет обслуживать более 310 тысяч человек в сутки.
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