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Транспорт

18:27

Готовность 10 пусковых станций БКЛ составляет около 70%

транспорт метро строительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

10 пусковых станций БКЛ, завершение строительства которых планируется в этом году, готовы на 70%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Речь идет о следующих станциях:

  • "Терехово";
  • "Кунцевская";
  • "Давыдково";
  • "Проспект Вернадского";
  • "Мичуринский проспект";
  • "Аминьевская";
  • "Новаторская";
  • "Воронцовская";
  • "Зюзино";
  • "Каховская".

"Во втором полугодии 2021 года запланирован ввод девяти новых и реконструируемой станции "Каховская". <...> Таким образом, уже 22 станции новой кольцевой из 31 будут работать для жителей столицы в этом году", – заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станциях "Кунцевская" и "Терехово" сейчас идет строительство пересадки и пешеходных переходов, монтаж инженерных систем. На станциях "Давыдково", "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" идет отделка вестибюлей и внутренних помещений, а на "Проспекте Вернадского" сооружают наружные вентиляционные ветки, возводят монолитные конструкции венткиосков и пешеходных выходов.

Ранее сообщалось, что станиця "Сокольники" БКЛ готова на 59%. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем. Ожидается, что станция будет обслуживать более 310 тысяч человек в сутки.

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