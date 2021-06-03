Готовность 10 пусковых станций БКЛ составляет около 70%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

10 пусковых станций БКЛ, завершение строительства которых планируется в этом году, готовы на 70%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Речь идет о следующих станциях:



"Терехово";

"Кунцевская";

"Давыдково";

"Проспект Вернадского";

"Мичуринский проспект";

"Аминьевская";

"Новаторская";

"Воронцовская";

"Зюзино";

"Каховская".

"Во втором полугодии 2021 года запланирован ввод девяти новых и реконструируемой станции "Каховская". <...> Таким образом, уже 22 станции новой кольцевой из 31 будут работать для жителей столицы в этом году", – заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станциях "Кунцевская" и "Терехово" сейчас идет строительство пересадки и пешеходных переходов, монтаж инженерных систем. На станциях "Давыдково", "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" идет отделка вестибюлей и внутренних помещений, а на "Проспекте Вернадского" сооружают наружные вентиляционные ветки, возводят монолитные конструкции венткиосков и пешеходных выходов.

Ранее сообщалось, что станиця "Сокольники" БКЛ готова на 59%. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем. Ожидается, что станция будет обслуживать более 310 тысяч человек в сутки.

