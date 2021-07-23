Началось благоустройство территории около станции "Сокольники" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты начали благоустройство территории около строящейся станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уточняется, работы будут проводить на улицах Стромынке, Русаковской, Сокольническом Валу, Сокольнической Слободке и Оленьем Валу, на Богородском шоссе, в 1-м, 2-м и 4-м Полевом переулках, в Песочном и Сокольническом переулках.

"В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят удобные тротуары, которые станут шире примерно на 1 метр, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют 13 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", – подчеркнул Бирюков.

Также там появятся парковки для автомобилей и велосипедов, откроются четыре пункта проката самокатов.

Предполагается, что в ходе благоустройства специалисты обустроят около 34 тысяч квадратных метров газонов и цветников, осенью планируется высадить более 90 деревьев и свыше 3,4 тысячи кустарников.

Завершить основные строительно-монтажные работы около станции "Сокольники" БКЛ метро планируют в текущем году.

Ранее специалисты приступили к строительству входных павильонов на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По словам Бочкарева, каркас павильонов выполнят из металла, фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.