Бочкарев рассказал о начале второго этапа проходки пешеходного тоннеля на "Авиамоторной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили ко второму этапу прокладки тоннеля для пешеходного перехода через улицу Авиамоторную, который приведет пассажиров в западный вестибюль станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство перехода идет в условиях сложной гидрогеологии. Неоднородность грунтовых условий и близость железной дороги требуют от строителей нестандартных решений. Грунт на месте строительства перехода насыщен плывунами, без специальных мер нельзя было приступать к разработке", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса

Он отметил, что из-за особенностей грунта по контуру будущего тоннеля возвели защитный экран из 26 труб.

Кроме того, одновременно с работами в вестибюле № 2 и пешеходном переходе ведется строительство пересадки.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков заявил, что сооружение тоннеля разделено на три этапа. Каждый этап включает предварительное горизонтальное закрепление грунтов по технологии jet-grouting и последующую проходку закрепленного участка. Первый этап сооружения пешеходного тоннеля уже выполнен.

13 июля Сергей Собянин рассказал о завершении строительства тоннелей БКЛ метро. По его словам, на днях специалисты завершили проходку одного из тоннелей на участке от станции "Кленовый бульвар" до станции "Каширская".

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.