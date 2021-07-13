Строительство тоннелей в восточной части БКЛ метро завершается – Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Завершаем строительство тоннелей на востоке БКЛ. На днях закончили проходку одного из тоннелей на участке от станции "Кленовый бульвар" до станции "Каширская", – написал градоначальник.

Он отметил, что новая станция, расположенная рядом с музеем-заповедником "Коломенское", является важным объектом, поскольку позволит горожанам переходить на Бирюлевскую линию Мосметро.

Ранее специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.