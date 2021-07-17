Автобусы КМ перевезли 9,6 тыс пассажиров в районе закрытого участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные автобусы КМ перевезли 9,6 тысячи пассажиров в районе закрытого участка Сокольнической линии метро в субботу утром. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"До 9:00 на станции "Спортивная" число пассажиров выросло почти в 3,8 раза по сравнению с прошлой субботой, на "Тропарево" – в 2,9 раза. На станции МЦК "Лужники" пассажиров было больше в 1,6 раза. Бесплатным маршрутом КМ на 9:00 воспользовались порядка 9,6 тысячи пассажиров", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что автобусы КМ работают в штатном режиме c интервалом в несколько минут. Также на станциях дежурят сотрудники транспортного комплекса.

Отмечается, что в будни ожидается очень высокая загрузка на бесплатных маршрутах, поэтому пассажиров попросили пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро.

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли до 8 августа текущего года. Это необходимо для строительства юго-западного участка БКЛ метро.

