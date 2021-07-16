Где ограничат движение из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

С 17 июля по 8 августа на участке Сокольнической линии метро – от "Тропарева" до "Спортивной" – не будут ходить поезда. В связи с этим на юго-западе столицы введут ограничения для автомобилистов. Рассказываем, как объехать перекрытия и добраться до пункта назначения.
Закрытие станций Сокольнической линии
С 17 июля закроется участок красной ветки метро от станции "Тропарево" до "Спортивной". Перерыв в работе связан со строительством станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии (БКЛ).
За это время интегрируют инженерные системы строящейся и действующей станции Сокольнической линии, а также организуют пересадочный узел между ними.
Фото: transport.mos.ru
Для удобства пассажиров на закрытом участке запустят бесплатные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 до 02:00 с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". На маршрут выпустят 180 автобусов особо большого размера, которые будут ездить с интервалом менее минуты.
Для быстрого проезда компенсационных автобусов организуют временные выделенные полосы на нескольких участках:
- на Третьем транспортном кольце (ТТК) от съезда с Лужнецкого метромоста до съезда на улицу Хамовнический Вал;
- на Теплостанском проезде от улицы Академика Варги до Ленинского проспекта.
Фото: transport.mos.ru
Проезд по ним, а также по существующим выделенкам (на Хамовническом Валу, Лужнецком метромосту, проспекте Вернадского, а также частично на Ленинском и Комсомольском проспектах) будет разрешен только для общественного транспорта, таксисты там не смогут проехать.
Чтобы быстро добраться до места назначения, можно также воспользоваться соседними ветками метро – Калужско-Рижской и Калининско-Солнцевской – или станцией "Лужники" МЦК. Также на это время запустят короткие рейсы наземного транспорта:
- т49: от остановки "МГУ" до метро "Профсоюзная";
- 224: от остановки "Ленинский проспект" до метро "Калужская";
- 261: от метро "Озерная" до метро "Беляево".
Кроме того, чаще будут ходить автобусы т28 и 227.
Дорожные перекрытия
Из-за временного закрытия участка Сокольнической линии в четырех районах на юго-западе Москвы с 16 июля по 9 августа будет ограничено движение автомобилей.
В районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино временно перекроют следующие участки:
- съезд с Лужнецкого метромоста на внутреннюю сторону ТТК;
- съезд с Лужнецкого метромоста на боковой проезд Комсомольского проспекта;
- съезд с Комсомольского проспекта на боковой проезд и разворот под Лужнецким метромостом;
- дублер проспекта Вернадского от Ломоносовского проспекта до улицы Строителей;
- дублер проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта;
- выезд на проспект Вернадского от дома 53;
- участок улицы Покрышкина от улицы Рузской до проспекта Вернадского;
- въезд с парковки дома 105, корпуса 3, на улице 26 Бакинских Комиссаров;
- выезд на проспект Вернадского от дома 86А;
- выезд на проспект Вернадского от дома 86Д;
- выезд на проспект Вернадского от дома 90, строения 1;
- съезд с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;
- съезд с Ленинского проспекта на Теплостанский проезд (при движении в центр и из центра).
Увеличить схему. Фото: transport.mos.ru
Также автомобилистам запретят выполнять следующие маневры:
- левый поворот с улицы Ефремова на улицу Хамовнический Вал;
- правый поворот с улицы Хамовнический Вал на Лужнецкий метромост;
- съезд с Новолужнецкого проезда на улицу Хамовнический Вал;
- съезд с основного хода к дому 8, строению 4, на проспекте Вернадского;
- съезд с основного хода на дублер на пересечении с улицей Марии Ульяновой;
- поворот с проспекта Вернадского к дому 12, строению Б;
- поворот с проспекта Вернадского к дому 14А;
- поворот с проспекта Вернадского на улицу Удальцова;
- правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского (при движении из центра и в центр);
- правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;
- правый поворот с улицы Коштоянца на проспект Вернадского;
- левый поворот с улицы Тропаревской на улицу Академика Анохина;
- правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Тропаревскую;
- движение с улицы Островитянова на проспект Вернадского;
- съезд с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;
- выезд с улицы Академика Бакулева на Ленинский проспект.
Кроме того, на некоторых улицах запретят остановку, а также организуют одностороннее движение: в проезде от проспекта Вернадского до улицы Семенова-Тян-Шанского и на участке Теплостанского проезда от Ленинского проспекта до улицы Академика Варги.
Все подробности об ограничениях можно узнать здесь.