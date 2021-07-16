Где ограничат движение из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

С 17 июля по 8 августа на участке Сокольнической линии метро – от "Тропарева" до "Спортивной" – не будут ходить поезда. В связи с этим на юго-западе столицы введут ограничения для автомобилистов. Рассказываем, как объехать перекрытия и добраться до пункта назначения.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Закрытие станций Сокольнической линии

С 17 июля закроется участок красной ветки метро от станции "Тропарево" до "Спортивной". Перерыв в работе связан со строительством станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии (БКЛ).

За это время интегрируют инженерные системы строящейся и действующей станции Сокольнической линии, а также организуют пересадочный узел между ними.



Фото: transport.mos.ru

Для удобства пассажиров на закрытом участке запустят бесплатные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 до 02:00 с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". На маршрут выпустят 180 автобусов особо большого размера, которые будут ездить с интервалом менее минуты.

Для быстрого проезда компенсационных автобусов организуют временные выделенные полосы на нескольких участках:

на Третьем транспортном кольце (ТТК) от съезда с Лужнецкого метромоста до съезда на улицу Хамовнический Вал;

на Теплостанском проезде от улицы Академика Варги до Ленинского проспекта.

Фото: transport.mos.ru

Проезд по ним, а также по существующим выделенкам (на Хамовническом Валу, Лужнецком метромосту, проспекте Вернадского, а также частично на Ленинском и Комсомольском проспектах) будет разрешен только для общественного транспорта, таксисты там не смогут проехать.

Чтобы быстро добраться до места назначения, можно также воспользоваться соседними ветками метро – Калужско-Рижской и Калининско-Солнцевской – или станцией "Лужники" МЦК. Также на это время запустят короткие рейсы наземного транспорта:

т49 : от остановки "МГУ" до метро "Профсоюзная";

: от остановки "МГУ" до метро "Профсоюзная"; 224 : от остановки "Ленинский проспект" до метро "Калужская";

: от остановки "Ленинский проспект" до метро "Калужская"; 261 : от метро "Озерная" до метро "Беляево".

т28

227

Дорожные перекрытия

Кроме того, чаще будут ходить автобусы

Из-за временного закрытия участка Сокольнической линии в четырех районах на юго-западе Москвы с 16 июля по 9 августа будет ограничено движение автомобилей.

В районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино временно перекроют следующие участки:

съезд с Лужнецкого метромоста на внутреннюю сторону ТТК;

съезд с Лужнецкого метромоста на боковой проезд Комсомольского проспекта;

съезд с Комсомольского проспекта на боковой проезд и разворот под Лужнецким метромостом;

дублер проспекта Вернадского от Ломоносовского проспекта до улицы Строителей;

дублер проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта;

выезд на проспект Вернадского от дома 53;

участок улицы Покрышкина от улицы Рузской до проспекта Вернадского;

въезд с парковки дома 105, корпуса 3, на улице 26 Бакинских Комиссаров;

выезд на проспект Вернадского от дома 86А;

выезд на проспект Вернадского от дома 86Д;

выезд на проспект Вернадского от дома 90, строения 1;

съезд с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;

съезд с Ленинского проспекта на Теплостанский проезд (при движении в центр и из центра).

Также автомобилистам запретят выполнять следующие маневры:

левый поворот с улицы Ефремова на улицу Хамовнический Вал;

правый поворот с улицы Хамовнический Вал на Лужнецкий метромост;

съезд с Новолужнецкого проезда на улицу Хамовнический Вал;

съезд с основного хода к дому 8, строению 4, на проспекте Вернадского;

съезд с основного хода на дублер на пересечении с улицей Марии Ульяновой;

поворот с проспекта Вернадского к дому 12, строению Б;

поворот с проспекта Вернадского к дому 14А;

поворот с проспекта Вернадского на улицу Удальцова;

правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского (при движении из центра и в центр);

правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;

правый поворот с улицы Коштоянца на проспект Вернадского;

левый поворот с улицы Тропаревской на улицу Академика Анохина;

правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Тропаревскую;

движение с улицы Островитянова на проспект Вернадского;

съезд с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;

выезд с улицы Академика Бакулева на Ленинский проспект.

одностороннее движение

Кроме того, на некоторых улицах запретят остановку, а также организуют: в проезде от проспекта Вернадского до улицы Семенова-Тян-Шанского и на участке Теплостанского проезда от Ленинского проспекта до улицы Академика Варги.

Все подробности об ограничениях можно узнать здесь.