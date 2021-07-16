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Где ограничат движение из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Перерыв в три недели: какие станции метро будут недоступны с 17 июля по 8 августа
транспорт город метро

С 17 июля по 8 августа на участке Сокольнической линии метро – от "Тропарева" до "Спортивной" – не будут ходить поезда. В связи с этим на юго-западе столицы введут ограничения для автомобилистов. Рассказываем, как объехать перекрытия и добраться до пункта назначения.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Закрытие станций Сокольнической линии

С 17 июля закроется участок красной ветки метро от станции "Тропарево" до "Спортивной". Перерыв в работе связан со строительством станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии (БКЛ).

За это время интегрируют инженерные системы строящейся и действующей станции Сокольнической линии, а также организуют пересадочный узел между ними.

Фото: transport.mos.ru

Для удобства пассажиров на закрытом участке запустят бесплатные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 до 02:00 с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". На маршрут выпустят 180 автобусов особо большого размера, которые будут ездить с интервалом менее минуты.

Для быстрого проезда компенсационных автобусов организуют временные выделенные полосы на нескольких участках:

  • на Третьем транспортном кольце (ТТК) от съезда с Лужнецкого метромоста до съезда на улицу Хамовнический Вал;
  • на Теплостанском проезде от улицы Академика Варги до Ленинского проспекта.

Фото: transport.mos.ru

Проезд по ним, а также по существующим выделенкам (на Хамовническом Валу, Лужнецком метромосту, проспекте Вернадского, а также частично на Ленинском и Комсомольском проспектах) будет разрешен только для общественного транспорта, таксисты там не смогут проехать.

Чтобы быстро добраться до места назначения, можно также воспользоваться соседними ветками метро – Калужско-Рижской и Калининско-Солнцевской – или станцией "Лужники" МЦК. Также на это время запустят короткие рейсы наземного транспорта:

  • т49: от остановки "МГУ" до метро "Профсоюзная";
  • 224: от остановки "Ленинский проспект" до метро "Калужская";
  • 261: от метро "Озерная" до метро "Беляево".

Кроме того, чаще будут ходить автобусы т28 и 227.

Дорожные перекрытия

Из-за временного закрытия участка Сокольнической линии в четырех районах на юго-западе Москвы с 16 июля по 9 августа будет ограничено движение автомобилей.

В районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино временно перекроют следующие участки:

  • съезд с Лужнецкого метромоста на внутреннюю сторону ТТК;
  • съезд с Лужнецкого метромоста на боковой проезд Комсомольского проспекта;
  • съезд с Комсомольского проспекта на боковой проезд и разворот под Лужнецким метромостом;
  • дублер проспекта Вернадского от Ломоносовского проспекта до улицы Строителей;
  • дублер проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта;
  • выезд на проспект Вернадского от дома 53;
  • участок улицы Покрышкина от улицы Рузской до проспекта Вернадского;
  • въезд с парковки дома 105, корпуса 3, на улице 26 Бакинских Комиссаров;
  • выезд на проспект Вернадского от дома 86А;
  • выезд на проспект Вернадского от дома 86Д;
  • выезд на проспект Вернадского от дома 90, строения 1;
  • съезд с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;
  • съезд с Ленинского проспекта на Теплостанский проезд (при движении в центр и из центра).

Увеличить схему. Фото: transport.mos.ru

Также автомобилистам запретят выполнять следующие маневры:

  • левый поворот с улицы Ефремова на улицу Хамовнический Вал;
  • правый поворот с улицы Хамовнический Вал на Лужнецкий метромост;
  • съезд с Новолужнецкого проезда на улицу Хамовнический Вал;
  • съезд с основного хода к дому 8, строению 4, на проспекте Вернадского;
  • съезд с основного хода на дублер на пересечении с улицей Марии Ульяновой;
  • поворот с проспекта Вернадского к дому 12, строению Б;
  • поворот с проспекта Вернадского к дому 14А;
  • поворот с проспекта Вернадского на улицу Удальцова;
  • правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского (при движении из центра и в центр);
  • правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;
  • правый поворот с улицы Коштоянца на проспект Вернадского;
  • левый поворот с улицы Тропаревской на улицу Академика Анохина;
  • правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Тропаревскую;
  • движение с улицы Островитянова на проспект Вернадского;
  • съезд с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;
  • выезд с улицы Академика Бакулева на Ленинский проспект.

Кроме того, на некоторых улицах запретят остановку, а также организуют одностороннее движение: в проезде от проспекта Вернадского до улицы Семенова-Тян-Шанского и на участке Теплостанского проезда от Ленинского проспекта до улицы Академика Варги.

Все подробности об ограничениях можно узнать здесь.

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