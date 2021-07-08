Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

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С 17 июля по 8 августа движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии метро будет приостановлено для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Такая мера связана со строительством пересадки на станции "Проспект Вернадского". На момент работ специалисты отключат контактный рейс, без которого поезда не смогут осуществлять движение.

В департаменте также отметили, что на период строительства будут запущены автобусы КМ. Однако из-за большого количества пассажиров москвичам рекомендовали пользоваться МЦК и другими линиями метро.

"Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки – автобусы будут ходить чаще. Для этого мы изменим схему движения в прилегающих районах", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между Большой кольцевой линией (БКЛ) столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения.

