Бочкарев объяснил закрытие станций Сокольнической линии метро

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объяснил, с чем связано ограничение движения на участке Сокольнической линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что с 17 июля по 8 августа поезда не будут курсировать между станциями "Спортивная" и "Тропарево".

"[Закрытие] необходимо для интеграции инженерных систем строящейся станции "Проспект Вернадского" юго-западного участка БКЛ и действующей одноименной станции "красной" ветки, а также организации пересадочного узла между ними", – заявил специалист.

Бочкарев уточнил, что работы связаны с отключением питающих линий электроснабжения, связи и водоснабжения. Их нельзя проводить в ночное время без закрытия станций в связи с технологическими регламентами.

Накануне, 9 июля, столичный Дептранс сообщил об открытии станции метро "Смоленская" после реконструкции. Часть помещений получили исторический облик. Кроме того, здесь были обновлены эскалаторы.