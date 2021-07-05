Бочкарев: Электродепо "Владыкино" в ходе реконструкции планируется расширить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Электродепо "Владыкино" планируют расширить за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой со ссылкой на главу Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для отстоя и ремонта поездов, что особенно актуально из-за растущего количества линий и станций метрополитена", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Он отметил, что в рамках третьего этапа планируется возвести два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых ж/д путей, теплосеть.

"В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции", – добавил Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что общая площадь зданий составит 17,7 тысячи квадратных метров.

По его словам, в качестве облицовки специалисты используют долговечные, износостойкие материалы. Также он отметил, что планируется расширить систему автомобильных дорог, соединяющих все здания и обеспечивающих подъезд к депо.



Ранее Бочкарев рассказывал, что в столице ведется строительство четырех электродепо, которые предназначены для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава столичного метро. По его словам, Московский метрополитен продолжает расти, ежегодно появляются новые станции, а также продлеваются существующие, строятся новые линии.

