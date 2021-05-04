Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве ведется строительство четырех электродепо, которые предназначены для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава столичного метро. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, Московский метрополитен продолжает расти, ежегодно появляются новые станции, а также продлеваются существующие, строятся новые линии.
"В апреле этого года мы завершили реконструкцию и ввели депо "Сокол", сейчас ведется строительство и реконструкция еще четырех электродепо", – уточнил Бочкарев.
Кроме того, заммэра добавил, что на территории депо "Нижегородское" на данный момент возводятся основные конструкции отстойно-ремонтного корпуса, специалисты ведут архитектурно-отделочные работы, устройство верхнего строения путей и внутриплощадочных сетей, общая строительная готовность оценивается в 43%.
"В рамках строительства депо "Южное" сейчас идет сооружение ограждающих конструкций и устройство фундаментов, на территории депо "Выхино" ведется строительство здания базы аварийно-восстановительных средств и цеха обточки колесных пар, готовность объекта оцениваем в 30%", – отметил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что в столице с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 124 километра новых линий метро.
Более того, за последние 10 лет в Московском метрополитене появились 59 новых станций, с учетом МЦК их число достигает 90. Также были открыты 11 новых электродепо, пять из которых были реконструированы, а шесть построены с нуля.
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